Bolu'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Bolu'da hava sıcaklıklarının artması ile vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Kış aylarında güneşli bir gün yaşayan Bolulular, park ve bahçelere akın etti. Geçtiğimiz haftalarda yoğun yağmur yağışı alan ve hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü Bolu'da hafta sonu güneş açması vatandaşları sevindirdi. Gün içerisinde sıcaklığın 15 dereceye kadar çıktığı kentte birçok vatandaş güzel havanın tadını banklarda oturarak çıkardı.

“Yazdan kalma güneşin tadını çayımızı içerek çıkarıyoruz”

Necmettin Yokuş, “Bizim içinde bir sürpriz oldu. Takip ettiğimiz kadarıyla güneşte, bir kıvılcım patlama olmuş. Bu kıvılcımda Bolu'ya baharı getirdi. Yazdan kalma güneşin tadını çayımızı içerek çıkarıyoruz. Kemal Ersan ise, “Gerçekten yazdan kalma bir gün. Herkes kendini sokağa attı. Herhalde artık son güneşli günler. Arkadaşımla beraber kendimizi sokağa attık” şeklinde konuştu.