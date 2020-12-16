Bolu'da vatandaşlardan polise çiçekli destek

Bolu'da bir grup vatandaş, son günlerde korona virüs salgınıyla mücadelede görev yapan polis ekiplerine karşı saldırgan tutum sergileyenleri protesto etmek ve polislere destek olmak için polislere çiçek hediye etti.

Türkiye genelinde korona virüs salgınıyla mücadelede görev yapan ve kurallara uymayanlara para cezası kesmek isteyen polislere saldırgan tutum gösterenlere karşı, Bolu'da vatandaşlar polislere destek için Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine gitti. Çiçek alarak polis merkezine giden vatandaşları Başkomiser Etem Çakır ve polis memurları karşıladı. Polis ekiplerine karşı saldırgan tutum sergileyenlerin Türk milletini temsil etmediklerini söyleyen vatandaşlar, her zaman polisin yanında olduklarını belirterek çiçek hediye etti.

Grup adına konuşan Mahmut Alan, “Son günlerde televizyonlarda çok sık izliyoruz. Böylesine ölümcül bir hastalığın olduğu dönemde bazı vatandaşlar, bazı kendini bilmezler polislerimize hakaret ediyorlar. Özellikle dün bir darp meselesi vardı. Biz millet olarak onlar bizi temsil etmiyor. Biz öyle görüntülerden çok incindik. Polisler bizim gözbebeğimiz. Böyle ölümcül bir hastalıkla mücadelede hem sağlıkçılarımız hem polislerimiz ciddi anlamda mücadele ediyorlar. Bir olay oluyor, polisimiz hastalık demeden ayırmaya gidiyor. Temas bile kurmak zorunda kalabiliyor. 'Seni sürdürürüm', 'Seninle görüşeceğiz' gibi görüntülere tepkiliyiz. Türk milleti olarak biz polisimizin yanındayız. Polislerimiz ne doğuya sürülmekten korkar, ne de bu işi parayla yapıyorlar” dedi.

Başkomise Çakır ise “Desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Biz halkımızın huzuru, vatandaşımızın mutluluğu için 24 saat bu hizmeti şevkle yapıyoruz” şeklinde konuştu.