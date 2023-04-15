Bolu'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Bolu'nun Mengen ilçesinde virajı alamayan tavuk gübresi yüklü tır devrildi. Araçtan atlamaya çalışan muavin ise yaralandı.

Kaza, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mengen'den Bolu istikametinde seyir halinde olan Eren Bostancı idaresindeki 67 ACG 619 plakalı tavuk gübresi yüklü tır, keskin virajı alamadı. Virajı alamayan tır, dereye yakın bir noktada devrildi. Tırın devrilmesi esnasında araçtan atlamaya çalışan muavin Selim Kuyucu, tırla yer arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen ekipler sıkışan muavini kurtarmak için çalışma başlattı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibinin uzun uğraşları sonucunda yaralı muavin bulunduğu yerden kurtarıldı. Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.