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Bolu'da yaban hayvanları için ormanlara yem bırakıldı

Bolu’da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Bolu'da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlere yaban hayvanları için yem bırakıldı.


Bolu'da geçtiğimiz hafta başlayan ve bugün de şiddetini artırarak devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar kalınlığının yeşil alanlarda 1 metreyi geçtiği Bolu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaban hayvanları için Yedigöller, Gerede Ibrıcak, Bolu Sazakiçi Avlağı, Eskiçağa Köprübaşı bölgelerine yem bıraktı.


Kent merkezinde ise sokak hayvanları gönüllü 62 kişi tarafından düzenli olarak besleniyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, hayvanların beslenmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yemleme ve bakım işlemleri Av Koruma Kontrol faaliyetleri kapsamında Milli Parklar İl Müdürlüğü personeli ve Güvenlik Kuvvetlerimizce sürekli denetleniyor” dedi.

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