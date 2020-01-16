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Bolu'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatının devam etmesi ve kış şartlarında hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.


Kış şartlarının zor geçmesi ve yaban hayatının devamlılığı açısından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından çalışmalar sürüyor. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada Bolu'nun çeşitli ormanlık bölgelerine, yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı.


Ekipler tarafından yapılan açıklamada, “Kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için müdürlüğümüz ekiplerince çok sayıda noktaya yemleme yapılmıştır. Yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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