Bolu'da, yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi

Bolu'nun Mengen ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle insanların sokağa çıkmamasını fırsat bilen yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde korona virüs salgını sonrasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarılarına vatandaşlar üst seviyede uymaya devam ediyor. Vatandaşların evlerinden çıkmamasıyla sokakların boşalmasını fırsat bilen yaban hayvanları yerleşim alanlarına kadar indi.

Yiyecek bulabilmek için insanların olmadığı bölgelere inen bir yaban domuzu vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.