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Bolu'da yaban hayvanlarına 35 ton yem bırakıldı

Bolu’da, karlı geçen yılın ilk 3 ayında yaban hayvanları için doğaya 35 yon 600 kilogram yem bırakıldı.

Bolu'da, karlı geçen yılın ilk 3 ayında yaban hayvanları için doğaya 35 yon 600 kilogram yem bırakıldı.


Bolu'da, sert geçen kış şartlarında doğada bulunan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yemleme çalışmaları yapıldı. Ekipler, yılın ilk 3 ayında yaban hayatı geliştirme sahalarında yaptıkları çalışmalarla Abant, Gölcük, Aladağ, Gerede ve Mengen'in yüksek kesimlerinde saman, yonca, yulaf, mısır küspesi, tane mısır, besi yemi ve pazar atığından oluşan 35 ton 600 kilogram yem bıraktı.

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