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Bolu'da yabani hayvan postu operasyonu

Bolu’da, polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada tilki, sansar ve türü tespit edilemeyen hayvanlara ait postlar ele geçirildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada tilki, sansar ve türü tespit edilemeyen hayvanlara ait postlar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan sürücü M.O.'nun (43) şüpheli hareketleri üzerine ekipler otomobilde arama yaptı.


Yapılan aramada, araçta 1 tilki, 3 sansar ve türü tespit edilemeyen 2 hayvana ait post ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.O., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Ele geçirilen yabani hayvan postları ise, Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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