Bolu'da yakalanan DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

Bolu'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi Suriye uyruklu K.B.'nin (31) Bolu'da olduğunu tespit etti. Ekipler, K.B.'nin yaşadığı evi tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve Rakka'da PKK-YPG kampında cezaevinde kaldığı öğrenilen K.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.