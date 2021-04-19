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Bolu'da yanan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Göynük ilçesi Boyacılar köyü Niğit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çam'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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