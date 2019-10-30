Bolu'da yanan ahır ve odunluk küle döndü

Bolu'nun Kozlu köyünde çıkan yangında İbrahim Yaman'a ait ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Kozlu köyünde imamlık yapan İbrahim Yaman'a ait evin bitişiğinde bulunan ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yanında bulunan odunluğa da sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan İbrahim Yaman'ın babası Abdullah Yaman'ın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ahır ve odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.