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Bolu'da yangın çıkan özel okulda hasar oluştu

Bolu’da sabah saatlerinde özel bir okulda çıkan yangında, okulun büyük bölümü hasar gördü.

Bolu'da sabah saatlerinde özel bir okulda çıkan yangında, okulun büyük bölümü hasar gördü. Öğrencilerin olmadığı saatte çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Karaköy mahallesinde bulunan özel bir okulda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Okulun tadilat yapılan ikinci katından dumanlar çıktığını gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumanların okulun içerisini tamamen sarması üzerine itfaiye ekipleri, rahat çalışabilmek ve dumanı tahliye edebilmek için okulun dışında bulunan camları kırdı.


Öğrencilerin okulda bulunmadığı saatlerde çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, okulun büyük bölümünde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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