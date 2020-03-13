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Bolu'da, yangın sonucu ahşap evde hasar oluştu

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde çıkan yangın sonucu, 2 katlı ahşap evde hasar meydana geldi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan yangın sonucu, 2 katlı ahşap evde hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Asilbey mahallesinde, Bahattin Öztoprak'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenlerden yangın çıktı. Evden gelen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Yeniçağa ve Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, 2 katlı evde maddi hasar meydana geldi.

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