Bolu'da yangınla mücadele hazırlıkları başladı

Bolu'da orman yangınlarıyla mücadele için hazırlıklara başladıklarını belirten Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, "Yangın emniyet yolları oluşturacağız. Yangın gönüllüsü olarak köylerdeki vatandaşlarımızın kayıtlarına başladık" dedi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman yangınlarıyla ilgili alınan yeni tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi. Yangınla mücadele konusunda daha iyi hazırlandıklarını ve ekipmanların bakım çalışmalarına başladıklarını belirten Şentürk, "Küresel ısınmayla birlikte yangına hassasiyet artacaktır. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğünden arazöz ve su tankeri konularında desteklenmeyi talep ettik. Ayrıca yangınla ilgili şube müdürlüğü kurulmasını talep ettik. Bolu'nun havası nemli. Orman yangını olmaz diyemeyiz ama büyük bir orman yangını olma şansı az. Yangın emniyet yolları oluşturacağız. Yangın gönüllüsü olarak köylerdeki vatandaşlarımızın kayıtlarına başladık. Yangın mevsimlerinin başında onlara eğitim ve seminerler vereceğiz. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın işçisi alımı noktasında talepleri oldu. Bizler de Orman Bölge Müdürlüğü olarak payımızı artardık. Bu anlamda yangın işçilerimizi destekleyeceğiz. 24 gözetleme kulemiz var. Şu an ek bir kule açma düşüncesinde değiliz" diye konuştu