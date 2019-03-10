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Bolu'da yaralı halde bulunan geyik tedavi altına alındı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde vatandaşların yolda yaralı halde buldukları geyik, tedavi altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde vatandaşların yolda yaralı halde buldukları geyik, tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinden Taşkesti'ye gitmekte olan Hakkı Yiğit isimli bir sürücü, Kavakaltı mevkiisine geldiğinde yol ortasında hareket etmeyen bir geyik olduğunu fark etti. Arkadaşlarıyla birlikte araçtan inen Yiğit, geyiğin yanına gittiğinde hayvanın bacaklarından ve boynundan yaralı olduğunu gördü. Hakkı Yiğit'in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.


Ekipler, yaralı geyiği battaniye ile sararak olay yerinde bulunan bir minibüse taşıdı. Yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna taşınan yaralı geyik, burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


Bolu merkeze getirilen yaralı geyik tedavi altına alındı.

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