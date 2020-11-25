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Bolu'da yaylalardaki kaçak bahçe ve çitler yıkıldı

Bolu’da yaylalardaki hazineye ait meraların çevresine kaçak olarak çekilmiş olan tel örgü ve çitler kepçeyle yıkıldı.

Bolu'da yaylalardaki hazineye ait meraların çevresine kaçak olarak çekilmiş olan tel örgü ve çitler kepçeyle yıkıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'da merkeze bağlı köylerin yaylalarında bulunan hazineye ait meraların etraflarının tel örgülerle kapatıldığı şikayeti üzerine Bolu Valiliği inceleme başlattı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 30 kişilik ekiple birlikte, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde şikayetin yapıldığı Karamanlı yaylasına gitti. Ekiplerin daha önce tespit ettikleri yaylada kaçak olarak bahçelerin etrafına çevrilen çitler kepçeyle tek tek yıkıldı. Yıkımın Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Karamanlı, Kürkçüler ve Ağaççılar yaylalarında devam edeceği öğrenildi.

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