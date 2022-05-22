Bolu'da yeşil alanlar sarı düğün çiçekleriyle canlandı

Bolu'da, Sarıalan ile Aladağ yaylalarında bulunan yeşil alanlar ilkbaharda açan sarı düğün çiçekleriyle renklendi.

Bolu'da, yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan kentin uçsuz bucaksız yeşil alanları ilkbaharda açan rengarenk çiçeklerle yeniden canlandı. Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıalan ile Aladağ yaylalarında her yılın Mayıs ayında açan sarı renkteki düğün çiçekleri yeşil alanları sarıya boyadı.

Görsel şölen oluşturan sarı düğün çiçekleri araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlara eşsiz manzara oluşturdu. Yaz aylarında yaylalara giden ziyaretçiler, eşsiz manzarada bol bol fotoğraf çekti.