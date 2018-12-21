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Bolu'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Bolu’da yılbaşı öncesinde yapılan kaçak ve sahte içki operasyonunda yüzlerce şişe içki ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Bolu'da yılbaşı öncesinde yapılan kaçak ve sahte içki operasyonunda yüzlerce şişe içki ve çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 zanlı da gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya kaçak ve sahte içki sürüleceğine yönelik ihbar üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda değişik markalarda 647 şişe sahte ve kaçak içki, 28 adet üzerlerine sahte bandrol yapıştırılmış şarap kapağı, 3 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.


Operasyonda, iş yeri ve ikametlerinde kaçak içkilerle yakalanan R.Y. (32), N.A. (41) ve D.A. (33) gözaltına alındı.


İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkan 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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