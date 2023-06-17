Bolu'da YKS heyecanı: Son dakikalarda sınava girebilmek için koştular

Yurt genelinde olduğu gibi Bolu'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturum heyecanı yaşandı. Üniversite adaylarının kimisi erken saatlerde sıralarda yerini alırken, kimisi de sınav salonuna geç kalmamak için koşarak yetişti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibariyle başladı. Bolu Anadolu Lisesi de YKS ilk oturumunun yapıldığı okullardan biri oldu. Çok sayıda üniversite adayı sabahın erken saatlerinde okullara gelerek yerlerini alırken, sınav saatine çok yakın dakikalarda bir çok genç ise koşarak sınıflarına gitti. Milyonlarca genç, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için sınıflarda, aileleri ise dışarıda sınav heyecanı yaşadı.

Temel Yeterlilik Testin de (TYT) adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

Sınavın ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Sınava 3'ncü üniversite için girdiğini belirten Mansur Atik, “Sınava hazırlanmadım. 3'ncü üniversite için giriyorum. Daha önce işletme ve bilgisayar mühendisliği okumuştum” dedi.

Kızını son anlarda sınava yetiştiren baba Rahmi Yüksel, “Sınava yetiştirmek için koşturduk. Son dakikalarda yetiştik” diye konuştu.

Kızları için okul bahçesinde kuranı kerim ve dualar okuyarak bekleyen Alim Özcan, “Bütün çocuklara dua ediyoruz. Kızımız 3 yıldır sınava giriyor. Hedefi Hukuk Fakültesi” şeklinde konuştu.

Alim Özcan'ın eşi Dilber Özcan ise “Rabbim tüm çocuklara kolaylıklar ihsan eylesin. Biz ona güveniyoruz, kazanacak diye umut ediyoruz” dedi.