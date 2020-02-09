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Bolu'da yoğun kar yağışı devam ediyor

Bolu’da, 3 gün önce başlayan ve aralıksız şekilde devam eden ve yeşil alanlarda 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bolu'da, 3 gün önce başlayan ve aralıksız şekilde devam eden ve yeşil alanlarda 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde sürücüler zor anlar yaşıyor.


Bolu'da, geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan ve 3 gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yollar ve yeşil alanlar tamamen beyaza büründü. Sürücülerin zor anlar yaşadığı güzergahta karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Aynı zamanda, geçtiğimiz gün yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde bugün de tırların geçişine izin verilmedi. Polis ekipleri tarafından Elmalık kavşağında durdurulan tırlar Abant Gişeleri'nden TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor.

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