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Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu’da sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 Karayolunda etkili olan yoğun sis, sürücüleri olumsuz etkiledi.

Bolu'da sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 Karayolunda etkili olan yoğun sis, sürücüleri olumsuz etkiledi.


Bolu'da sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve D-100 Karayolu güzergahında yoğun sis etkili oluyor. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Sağlık, Kürkçüler, Paşaköy mahalleleri ile D-100 Karayolu Dağkent ve Yumrukaya mevkilerinde etkili olan yoğun sis sürücüleri olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü D-100 Karayolunda sürücüler ışıklı tabelalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıldı. Yerleşim alanlarında ise sisle beraber denizi andıran görüntüler ortaya çıktı.

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