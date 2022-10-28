İhlas Haber Ajansı

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Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu’da etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bolu'da etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Bolu'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kent merkezi ve D-100 Karayolu'nda etkisini hissettiren yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, D-100 Karayolu Paşaköy, Yumrukaya ve Elmalık mevkilerinde güçlükle ilerledi.


Ekipler, sisin yoğun olduğu bölgede sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

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