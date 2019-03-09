İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Bolu’da, yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi karın boşluğu ve başından bıçakla yaralandı.

Bolu'da, yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi karın boşluğu ve başından bıçakla yaralandı.


Olay, Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir içecek firmasının aracını kullanan sürücü Gürkan Gülen ile ikinci el eşya taşıyan kamyonette bulunan yabancı uyruklu şahıslar arasında yol verme kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında bulunan bıçakla Gürkan Gülen'i başından ve karın boşluğundan yaraladı.


Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için müdahale ederken yabancı uyruklu şahıslar, olay yerinden hızla kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Gürkan Gülen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Gülen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri ise, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.