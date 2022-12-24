Bolu'da yolcu otobüsünde 3 kişinin valizinden uyuşturucu çıktı

Valizlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dörtdivan ilçesi Anadolu Otoyolu mevkiinde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler çerçevesinde iki ayrı yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeğinin 3 yolcuya ait valizlere tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. 3 ayrı yolcuya ait valizlerde gizlenmiş halde toplam 838 gram esrar ve 1 gram eroin ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.