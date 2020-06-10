Bolu'da yufka sacına saklanmış 3 kilo 600 gram esrar yakalanan şüpheli tutuklandı

Adliye girişinde bekleyen şüphelinin babası gazetecilere "Ne olmuş yani" diyerek tepki görüntü almalarına tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yufka sacının içine 3 paket halinde gizlenmiş 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Agit Kaplan (20) ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Kaplan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.K.'yi adliye önünde bekleyen babası, gazetecilere “Çekmeyin. Ne olmuş yani. Büyük bir haber. O daha çocuk” diyerek tepki gösterdikten sonra üzerinden çıkardığı montuyla oğlunun yüzünü örtmeye çalıştı.