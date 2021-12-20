Bolu'da, yürüyüş yapan iki kişinin üzerine ağaç parçası düştü: 1 ölü 1 yaralı

Bolu'da, Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptıkları sırada kopan ağaç parçasının üzerine düştüğü Hüseyin Fırat (55) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Sülüklü Göl Tabiat Parkı'na hafta sonu tatili için gelen Hüseyin Fırat (55) ve Ferdi Fırat'ın (39), doğa yürüyüşü yaptıkları sırada kopan ağaç parçası üzerlerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaç parçasının altından yaralı olarak çıkarılan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ağır yaralanan Hüseyin Fırat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferdi Fırat'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.