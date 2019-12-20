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Bolu'da yüzlerce kişi Çin'i protesto etti

Bolu’da Cuma namazı çıkşından biraraya gelen yüzlerce kişi Çin’in Doğu Türkistan’daki uygulamalarını protesto etti.

Bolu'da Cuma namazı çıkşından biraraya gelen yüzlerce kişi Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.


Bolu'da, Cuma namazı sonrası biraraya gelen sivil toplum kuruşları üyesi yüzlerce kişi Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti. Kadı Camii önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Fethi Sarımsakçı, Çin'in uygulamalarını Nazilere benzeterek, “Doğu Türkistan'da politik eğitim kampları dramı sürüyor. Siyasi ve ekonomik atılımlarla gündeme gelen Çin, sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzü ortaya çıkmaktadır. Uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan dünya gündeminden saklanmakta, Müslümanlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Sincan Uygur Özerk bölgesi Komünist Parti sekreteri tarafından 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına gönderilmesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir. Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1 ila 3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmektedir. Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanyası uygulamalarını hatırlatmaktadır” dedi.

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