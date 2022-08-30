İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bolu'da Zafer Bayramı'nın 100. yılı akustik konserle kutlandı

Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı, ünlü şarkıcı Mehmet Erdem'in akustik konseriyle kutlandı.


Bolu'da, Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi olan Highway Outlet, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılını pop müziğinin güçlü sesi Mehmet Erdem'in akustik konseri ile kutladı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran hayranları Türk bayraklarıyla Erdem'in şarkılarına eşlik etti. Büyük bir coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı'nın 100. yılındaki akustik konser katılımcılardan tam not aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.