Bolu'daki şato tipi evler Arap yatırımcıların kıskacında

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapımına devam edilen ve kamuoyunda sıkça gündeme gelen şato tipi evler, Arap yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun ‘Sakin Şehir' ünvanına sahip Mudurnu ilçesinde 2014 yılında 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen şato tipi evlerin yer aldığı Burj Al Babas adlı proje, Arap yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Geçen Haziran ayında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulunan Sarot Group bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi'ne 3 ay süre verilmiş, 9 Kasım 2018 günü yapılan duruşmada komiser heyetinin gönderdiği raporu dikkate alan mahkeme heyeti, konkordatonun başarıya ulaşma şansı olmadığını belirterek şirket hakkında iflas kararı vererek projenin durmasına neden olmuştu.

Kararla ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu ile temyiz başvurusunda bulunulması sonucu, denetimli olarak şirket ticari faaliyetleri için icra iflas kanunları nezdinde izin verildi.

Proje ortaklığı teklifleri yağıyor

Projenin yerli ve yabancı haber kaynaklarında yer almasının ardından, Şato tipi evlerin yer aldığı Burj Al Babas projesi Arap yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Sarot Grup Başkanvekili Mezher Yerdelen, “yapılan en son alacaklılar toplantısında yapım ve satış izni çıkmasıyla faaliyetlerimize devam ettik. Bu süreçteki haberlerin yabancı gazetelerde de yer alması nedeniyle dünyanın çeşitli ülkelerinden Arap yatırımcılar bizimle temasa geçmeye başladı. Sermayenin el değiştirmesi gibi bir konu gündemde değil ama Arap yatırımcılardan proje ortağı olmak isteyen, inşaatları finanse etmek isteyen ve toplu halde villa yada işyeri satın almak isteyenler oluyor” dedi.