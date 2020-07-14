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Bolu'daki yangında ölen 2 kardeşin kimlikleri belirlendi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 7 kişinin yaşadığı evde çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden 8 ve 10 yaşlarındaki çocukların kardeş olduğu belirlendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 kişinin yaşadığı evde çıkan yangında yanarak hayatını kaybeden 8 ve 10 yaşlarındaki çocukların kardeş olduğu belirlendi.


Yangın, saat 04.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Alpağut köyü Hayallar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Bekil ve ailesinin yaşadığı iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki ahır ve odunluğa sıçradı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden baba Cemal Bekil ve aile bireyleri camdan atlayarak dışarı çıktı. Evde kalan çocuklardan 13 yaşındaki Nurettin Bekil ise traktörün kepçesi kullanılarak evden çıkarıldı. Alevlerin tamamen sardığı evde mahsur kalan 8 yaşındaki Sefa ve 10 yaşındaki Merve Bekil, köylülerin tüm çabalarına rağmen evden çıkarılamadı.


İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri iki kardeşin birbirine sarılı halde olan cansız bedenleriyle karşılaştı. Sefa ve Merve Bekil kardeşlerin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından otopsi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastane önünde gelen cenaze yakınları ise gözyaşları içinde bekleyişlerini sürdürüyor.


“Muhtemelen elektrikten çıktı”


Alpağut köyü muhtarı İmran Çetin, “Geldiğimde yangın çıkmıştı. Müdahale ettik. Söndürdük ama 2 evladımızı kaybettik. Evde 7 kişi yaşıyordu. 5 kişi camdan atlamış. Ama 2 çocuğumuzu kaybettik. Evde soba yokmuş. Muhtemelen elektrikten çıktı yangın” dedi.

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