İhlas Haber Ajansı

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Bolu'dan deprem bölgesine 23 bekçi gönderildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 23 bekçi, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için depremin vurduğu Kahramanmaraş’a gitti.

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 23 bekçi, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için depremin vurduğu Kahramanmaraş'a gitti.


Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bolu'dan çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgelerine gitti. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 23 bekçi de deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak ve yaraları sarmak üzere Kahramanmaraş'a hareket etti.

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