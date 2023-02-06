Bolu'dan deprem bölgesine destek

Bolu'da AFAD, Kızılay, UMKE ve itfaiye ekipleri deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından Bolu Belediyesi Adana'ya arama kurtarma ekibi göndermek için hazırlıklarını tamamladı. Depremin vurduğu Adana'da arama kurtarma çalışmalarına katılacak olan Kızılay, AFAD, UMKE ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yola çıktı.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini afet bölgesine uğurlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşanan felaketin büyüklüğüne değinerek, "Bu sabaha karşı çok büyük bir felaket yaşandı. Gerçekten çok büyük bir deprem ve 10 tane ilimizde etkili oldu. Biz hızlı bir şekilde irtibata geçtik bölgeyle. Ben yine o bölgelerdeki belediye başkanlarımız ile görüşeceğim daha fazla yardımcı olmamız gereken bir konu olursa hem itfaiyemiz hem de diğer birimlerimiz aracılığıyla yardımcı olacağız. Biz bu depremi 20 yıl önce yaşamıştık. Allah beterinden korusun ama hazırlıklı olmak lazım çünkü deprem kaçınılmaz bir afet. Biz de bu durumu bildiğimizden dolayı Bolu İtfaiyesi olarak depreme en hazırlıklı itfaiyelerden bir tanesiyiz. Afet bölgesine giden tüm arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. İnşallah orada en azından 1 vatandaşımızı bile kurtarmanız bizim için büyük bir şey olacaktır. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum, Allah yardımcınız olsun" dedi.