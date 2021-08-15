Bolu'dan Kastamonu'ya psikolojik destek

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden etkilenen kişilere destek vermek için psiko-sosyal destek ekibi gönderdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek olmak için, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ilçeye 6 kişilik ekip kurdu. Selden etkilenenlere psiko-sosyal destek vermek üzere psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyologdan oluşan 6 meslek elemanı, Kastamonu'ya gönderildi. Ekipler, selden etkilenenlere günlük yaşama daha kısa sürede adapte olabilmeleri için profesyonel destek verecek.