Bolu'dan tatil boyunca 1 milyon 67 bin 910 araç geçiş yaptı

Bolu'da, Ramazan Bayramı ve ara tatil boyunca Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, D-100 D-750 karayollarından 10 günlük süreçte 1 milyon 67 bin 910 araç geçiş yaptı.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, D-100 ve D-750 yolları, Ramazan Bayramı tatili boyunca tatilciler tarafından yoğun olarak kullanıldı. Bayram tatili boyunca ara tatil ve Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 14 Nisan ile 24 Nisan arasındaki 10 günlük süreçte Bolu'dan 1 milyon 67 bin 910 araç geçti. Güzergahta zaman zaman trafikte aksaklıklar yaşansa da, tatilciler genel itibariyle Bolu'yu rahat bir şekilde geçti.

Bayram tatili boyunca TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu üzerinde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan trafik ve Karayolları ekipleri, 24 saat boyunca görev yaptı.