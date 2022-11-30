Bolulu sporcular şampiyonadan 3 altın 1 gümüşle döndü

23 ile 27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen IFMA International Antalya Muaythai Open Cup turnuvası 31 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Bolu'yu ve Türkiye'yi temsil eden Bolulu sporcular farklı kategorilerde 3 altın bir gümüş madalya alarak Uluslararası arenada başarı gösterdi. 36 kilogramda yıldız bayanlar kategorisinde Ceren Bağcı altın madalya alarak Avrupa Kupası şampiyonu, 63 buçuk kilogramda yıldız bayanlar kategorisinde Selin Nur Kazan altın madalya alarak Avrupa Kupası şampiyonu, 12-13 yaş Wai Kru küçük erkekler kategorisinde Efe Nurettin Özdemir altın madalya alarak Avrupa Kupası Wai Kru şampiyonu oldu. 54 kilogramda genç erkekler kategorisinde Hamza Çağrı Öncel Avrupa Kupası ikincisi olarak gümüş madalyayı hanesine yazdırdı.

Gençleri aldıkları başarıdan dolayı tebrik eden Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, “Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil ederek İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyuran sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ederiz” dedi.