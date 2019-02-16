Bolulu tır şoförü Ukrayna'da öldürüldü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan tır şoförü Fahrettin Altundağ, iş için gittiği Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan ve Ukrayna ile Türkiye arasında taşıma işi yapan bir firmada çalışan tır şoförü Fahrettin Altundağ, Ukrayna'nın Vinnitsa şehrinde bulunan bir tır parkında mola verdi.

İddiaya göre, geceyi mola verdiği tır parkında geçiren Altundağ, sabah saatlerinde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından gasp edilmeye çalışıldı. Kendisini gasp etmeye çalışan kişilere karşı direnen Altundağ, bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altundağ'ın boğazının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. Ukrayna polisi, şüphelileri yakalamak için çalışmas başlattı.

Tır şoförü Fahrettin Altundağ'ın cenazesinin Ukrayna'daki işlemlerinin ardından memleketi olan Bolu'nun Yeniçağa ilçesine getirileceği öğrenildi.