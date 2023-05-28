İhlas Haber Ajansı

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Bolulular ikinci kez sandık başında

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da da vatandaşlar oy kullanma işlemlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da vatandaşlar oy kullanma işlemlerine devam ediyor.


14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da de oy verme işlemleri başladı. Sabah saat 08.00 itibarıyla vatandaşlar oy vermek için sandıklara gitti. İkinci turda da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy kullanmak üzere nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçelerde bulunan okullarda oy kullanma işlemini yaptı.


Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

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