Bolu'nun Belediye Başkan adayı Bakan Yardımcısı Fatih Metin oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı'nın Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nde partisinin adaylarını açıkladı.

AK Parti Bolu Teşkilatlarında İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra Bolu Milletvekilliği ve son olarak da 3 dönemdir Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in, Bolu Belediye Başkan Adayı olduğu belirtildi.

Fatih Metin'in adının aday olarak açıklanmasının ardından açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Fatih Metin'in arkasında dimdik durarak tarih yazacaklarını belirterek, “AK Parti Bolu Teşkilatlarının ve Bolu halkının gönlünde her zaman farklı bir yeri ve sevgisi olan Sayın Fatih Metin, halkımızın da takdiri ile Bolu'da 15 yıldır dalgalanan AK Parti hizmet belediyeciliği bayrağını kaldığı yerden daha da yukarılara taşıyacağına inancımız tamdır. Bolu'muza hayırlı olsun” dedi.