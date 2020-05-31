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Bolu'nun doğa harikaları 2 ay sonra ilk kez ziyaretçilerine açılıyor

Bolu’da her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği doğa harikası milli parklar iki ayın sonunda 1 Haziran’da yeniden ziyaretçilerine açılıyor.

Bolu'da her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği doğa harikası milli parklar iki ayın sonunda 1 Haziran'da yeniden ziyaretçilerine açılıyor.


Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Tabiat Parkı korona virüs salgını sonrasında 2 ay önce vatandaşlara kapatıldı. Ziyaretçilere kapatılan parkların normalleşme planı çerçevesinde 1 Haziran itibariyle açılacağının duyurulmasının ardından Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Abant Tabiat Parkı ziyaretçilerine kapılarını açmak için hazırlıklarını tamamladı.



Mangal yapmak yasak


Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Bolu'daki parklara ziyaretçi akınının yaşanması beklenmesiyle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ziyaretler sırasında uyulması gereken kuralları açıkladı. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, mangal yapmanın yasak olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği belirtildi.



"Çalışmalarımızı tamamladık"


Gölcük Tabiat Parkı'nın 19 yıllığına işletme hakkına sahip olan Bolu Belediyesi parkta çalışmalarını tamamladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Belediyesi Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir, “Cennet olarak tabir ettiğimiz Gölcük her yıl 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyordu. 27 Mart virüs genelgesiyle kapatılmıştı. Yeni genelgeyle birlikte 1 Haziran itibariyle açılacak. Biz de bu konuyla tedbirlerimiz aldık. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaptık. Bu açılış geçtiğimiz yıllara göre tedbirli bir şekilde devam edecek” dedi.

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