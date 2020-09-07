Bolu'nun doğa harikalarına turist akını

Bolu'nun gözde turizm merkezi olan tabiat ve milli parklarını Ocak-Ağustos dönemi içerisinde toplam 776 bin 486 kişi ziyaret etti.

Bolu'nun gözde turizm merkezleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı, son 8 ay içerisinde korona virüs salgınına rağmen ziyaretçi akınına uğradı. Doğa turizmi tutkunları ve tatillerini yeşillikler içerisinde geçirmek isteyenlerin yıl boyunca uğrak yeri olan Bolu'ya, Ocak-Ağustos dönemi içerisinde 776 bin 486 tatilci geldi.

Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, 8 ay içerisinde 241 bin 400 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadılar. Kente 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı'na ise, 464 bin 915 vatandaş ziyaret etti.

Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı 70 bin 171 ziyaretçiyi ağırladı.