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Bolu'nun içme suyunun karşılandığı barajda su seviyesi yüzde 22'ye düştü

Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle su seviyesi yüzde 22 seviyesine düştü.

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti'nde yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle su seviyesi yüzde 22 seviyesine düştü.


Bolu'da, kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Barajı'nda su seviyesi düştü.


Yağışların mevsim normalleri altında seyretmesi nedeniyle su seviyesi yüzde 22 seviyelerine kadar düştü. Geçtiğimiz sene su seviyesi yüzde 33 olan Gölköy Barajı'nda seviyenin düşmesiyle birlikte göl içindeki adacıklar ortaya çıktı. Mevcut doluluk oranıyla yağmur yağmasa da kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan Gölköy Barajı'nda yaşanan seviye düşüşünden dolayı kentte su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği öğrenildi. Yağışların başlamasıyla birlikte barajdaki su seviyesinin yeniden normal seviyesine gelmesi bekleniyor.

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