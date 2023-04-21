Bolu'nun o köylerinde asırlardır süren bayram geleneği

Bolu merkeze bağlı Yeni Akçakavak ve Yazıören köyleri halkı, bayram namazının ardından cami avlusunda bayramlaşarak muhtarlar tarafından vatandaşlar 5'li gruplar haline getirildi. 5'li gruplar daha sonra ev sahipliği yapan Yeni Akçakavak köyündeki hane sahiplerine misafir oldu. Bayram namazı sonrası evlerde bayram yemeği yiyerek kaynaşan bölge halkı 600 yıllık geleneği sürdürdü.

Bolu merkez ilçesine bağlı Yeniakçakavak, Yeniakçakavak Vakıf ve Yazıören köylerinde yaşayanlar, bayram namazında Yeniakçakavak köyündeki Vakıf Mahallesi Camisi'nde toplandı. Namaz sonrası caminin avlusunda toplanan onlarca kişi, birbirleriyle tek tek bayramlaşarak 600 yılı aşkın geleneği sürdürmenin mutluluğunu paylaştı. Cami avlusunda bayramlaşmanın ardından muhtarlar tarafından vatandaşlar 5'li gruplar haline getirildi. 5'li gruplar daha sonra ev sahipliği yapan Yeni Akçakavak köyündeki hane sahiplerine misafir oldu. Bayram namazı sonrası evlerde bayram yemeği yiyerek kaynaşan bölge halkı 600 yıllık geleneği sürdürdü. Asırlardır süren bu geleneğin daha öncesinde Bahçeköy, Ahmetler, Yeniakçakavak ve Yazıören köylerinin bir araya geldiği ancak günümüzde sadece 2 köyün geleneği devam ettirdiği öğrenildi.

“Bizden sonrakilere de bu işi aşılamaya devam edeceğiz inşallah”

Yazıören köyü Muhtarı Abdullah Özkan, “Herkesin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutlarım. Asırlardır gelen bir geleneğimiz bu. İki köyün bir arada yaptığı bir gelenek, Yazıören köyü Akçakavak köyüne gelip bayram namazını kılıyor. Bayram namazı kıldıktan sonra evlere yemek ikramına dağıtıyorlar. Daha önceden buraya Ahmetler köyü de dahilmiş. Ama Ahmetler'in hanesi az olduğundan onlar ayrılmışlar. Camiden çıkınca bayramlaşmamız oluyor. Güzel bir gelenek. Geleneklerin devamını sürmesini bekleriz her zaman için. Biz gençler bunu şu anda sürdürüyoruz. Bizden sonrakilere de bu işi aşılamaya devam edeceğiz inşallah. Yani Türkiye'de böyle geleneklerin olmasını her zaman isterim. Geleneklerimizden kopmamamız lazım. Yani güzel bir örnek olarak örnek köy olarak olmasını isterim. Bütün köy halkımız, iki köyün halkı bu işten memnun. Hiçbir şikayet yok. Böylelikle kaynaşma oluyor iki köy arasında. Gençler birbirini tanıyor. İhtiyarlar gençleri tanıyor. Yani güzel bir gelenek oluyor” diye konuştu.

“Yıllardır geleneksel olarak birleştiğimiz bayram namazlarını beraber kutluyoruz”

Yeni Akçakavak köyü muhtarı İsa Bodur, “Öncelikle herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarım. Burada biz Yeni Akçakavak köyü olarak, Yazıören köyü olarak yıllardır geleneksel olarak birleştiğimiz bayram namazlarını beraber kutluyoruz. Burada 7'den 70'e dedelerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız hep birlikte bir kaynaşıyor. İnşallah yine bu sene de devam ettiriyoruz bu geleneğimizi. Cümleten hayırlı bayramlar dilerim” dedi.