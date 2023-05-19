Bolu'nun o köyüne 2 günde 52,6 kilogram yağmur düştü

Bolu'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle 52,6 kilogram ile Dörtdivan ilçesi Himmetoğlu köyü en çok yağış alan nokta oldu.

Bolu'da 2 gün boyunca aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. Şehir merkezinde zaman zaman olumsuzluklara sebep olan yağış, Bolu'nun ilçelerinde etkisini derinden hissettirdi. 2 gün boyunca etkili olan yağışın metrekareye ne kadar düştüğü Bolu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından belirlendi. Verilere göre, Bolu'da 52,6 kilogramla metrekareye en çok yağmur düşen yer Göynük ilçesinin Himmetoğlu köyü oldu. Bu sayıyı takip eden 50,3 kilogram ile Dörtdivan ilçesinin Çetikören köyü oldu. 3. sırada ise 42,5 kilogramla merkeze bağlı Baltalı köyü yer aldı.