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Bolu'nun önemli turizm merkezi beyaza büründü

Bolu’nun yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Narven Termal Kasaba’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bolu'nun yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Narven Termal Kasaba'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Bolu'nun ve Türkiye'nin önemli turizm tesisleri arasında yer alan Narven, yeni yıla beyaz örtüsüyle merhaba dedi. Özellikle yüksek kesimlerde etki olan kar yağışı sonrası tesis çevresinde bulunan ağaçların ve proje içerisinde yer alan göllerin karla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin birçok farklı ilinden Narven'e gelen ziyaretçiler kar yağışı sonrası ortaya çıkan eşsiz güzellikler içerisinde hatıra fotoğrafı çektirdiler, kartopu oynadılar, kardan adam yaptılar ve doğal parkurlarda kar yürüyüşü gerçekleştirdiler.

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