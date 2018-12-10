Bolu'nun tarihine boru soktular

Bolu'da restorasyon çalışmalarının ardından kafeye çevrilen 268 yıllık tarihi Aşağı Taşhan'ın duvarlarının havalandırma borusu için delinmesi tepkilere neden oldu.

Bolu'da, Büyükcami Mahallesi'nde bulunan 600 yıllık tarihi Yıldırım Beyazıt Cami'nin yanındaki 268 yıllık Aşağı Taşhan, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinlerin ardından restore edilerek kafe haline getirildi. Restorasyon çalışmaları sırasında, Osmanlı'nın son döneminden kalan ve kesme taştan yapılan tarihi binanın iç kısımlarındaki duvarlarına sonradan sıva yapılarak boyandığı ortaya çıkmıştı. Bununla da yetinilmediği taş binaya sonradan betonarme kat çıkıldığı da tespit edilmişti. Yapılan tespitlerin ardından sıva ve boyalar sökülüp, çıkılan betonarme kat yıkıldıktan sonra restorasyon çalışmalarıyla kısmen ilk yapıldığı hale dönüştürüldü.

Tarihi duvardan havalandırma borusu çıkardılar

268 yıldır ayakta kalan ve Bolu'nun tarihinde önemli bir yere sahip olan Aşağı Taşhan'ın bu kez de duvarının kırılarak havalandırma borusunun çıkarılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Taşhan'ın tahrip edilmesine tepki gösteren Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan, “Burası tarihi öneme sahip olan Eskici Baba türbesinin olduğu bir yer. Eski fotoğraflarda pencerenin yanı gayet doğal. Yalnız, havalandırma borusu konulmak için tahrip edilmiş. Çok yazık. Canımız acıyor. Bu tarihe sahip çıkılması lazım. Bir an önce Anıtlar Kurulu'nun duruma el koyması, Bolu Belediyesi'nin sözleşmeyi feshetmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.