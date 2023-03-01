İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde karlar erimeye başladı

Bolu’da havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı.

Bolu'da havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı. Karların erimeye başladığı alanlar, dron ile görüntülendi.


Bolu'nun yaylalarında havaların ısınmasıyla birlikte karlar erimeye başladı. Hava sıcaklıklarının 15 derece civarında ölçüldüğü Mudurnu'da, çiçek ve ağaçlar da eriyen kar sularının etkisiyle canlanmaya başladı. Karların erimeye başladığı Örencik, Çepni, Pelitözü ve Sarıyar yaylaları havadan da görüntülendi. Ortaya çıkan manzaralar ise güzel görüntüler oluşturdu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.