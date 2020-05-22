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Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu’da, sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Bolu'da, sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.


Bolu'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün sabah saatlerinden itibaren yerini yağışlı havaya bıraktı. Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle birlikte Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinin yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı yaşandı.


Taşlıyayla bölgesinde yaşayan vatandaşlar Mayıs ayında kar yağışını şaşkınlıkla karşıladılar. Cep telefonuyla kar yağışını görüntüleyen Mehmet Kahraman isimli vatandaş, şaşkınlığını “Bugün 22 Mayıs 2020. An itibariyle Taşlıyayla'ya kar yağıyor” diyerek ifade etti.

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