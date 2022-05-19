İhlas Haber Ajansı

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Bolu'nun yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

Bolu’nun Gerede ilçesinde yüksek kesimlerde yağan kar yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yüksek kesimlerde yağan kar yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.


Bolu'da, hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Gerede ilçesine bağlı Koçumlar Yaylası mevkiinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun sisin de etkili olduğu yüksek bölgelerde yaylaya çıkan vatandaşlar kar yağışını ve beyazlara bürünen yeşil alanları cep telefonlarıyla görüntülediler.

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