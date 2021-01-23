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Bolupor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Boluspor, TFF 1.

Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı.


Boluspor, ligin ikinci yarısına Ankara Keçiörengücü ile yarın oynayacağı deplasman maçıyla başlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır mahallesinde bulunan kulüp tesislerinde sürdürdüğü hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ligin ilk yarısında arka arkaya kaybettiği maçlarla puan tablosunda son sıralara kadar gerileyen kırmızı-beyazlılar, 19 puanla 12. sırada tamamladı.


Boluspor, ara transfer döneminde Bosna-Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic'i renklerine katarken, takımın önemli oyuncuları Melih Okutan ve Kerim Alıcı ile yollarını ayırdı.

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