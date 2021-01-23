Bolupor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı.

Boluspor, ligin ikinci yarısına Ankara Keçiörengücü ile yarın oynayacağı deplasman maçıyla başlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır mahallesinde bulunan kulüp tesislerinde sürdürdüğü hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ligin ilk yarısında arka arkaya kaybettiği maçlarla puan tablosunda son sıralara kadar gerileyen kırmızı-beyazlılar, 19 puanla 12. sırada tamamladı.

Boluspor, ara transfer döneminde Bosna-Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic'i renklerine katarken, takımın önemli oyuncuları Melih Okutan ve Kerim Alıcı ile yollarını ayırdı.