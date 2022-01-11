İhlas Haber Ajansı

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Boluspor 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Spot Toto 1.

Lig takımlarından Boluspor, Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen ile yollarını ayırdığını duyurdu.


Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, kaleci Ömer Alıcı ve savunma oyuncusu Erkam Reşmen ile yolların ayrıldığını açıkladı. Boluspor Kulübü, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımız Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Ömer Alıcı ve Erkam Reşmen'e, Boluspor vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

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